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, Kanlıca'da taziyeleri kabul ediyor

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle , Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 15:41
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