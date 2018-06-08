Taziye ziyaretine gelenler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Demet Sabancı, sanatçı Orhan Gencebay, gazeteci Güneri Civaoğlu da yer aldı.
Demirören Ailesi, Kanlıca'da taziyeleri kabul ediyor
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor
Taziye ziyaretine gelenler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Demet Sabancı, sanatçı Orhan Gencebay, gazeteci Güneri Civaoğlu da yer aldı.
Etiketler: istanbul valisi vasip şahin , Arzuhan Doğan Yalçındağ , Demirören Ailesi , mesut yılmaz , orhan gencebay , Demet Sabancı , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
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