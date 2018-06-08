;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
  2. Kandil'de Sri Lanka taktiği

'dan 'e hava harekatı

kuzeyi Zap, Hakurk ve bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

Terör inlerine bomba yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği duyuruldu.

'KANDİL'E HAVA HAREKÂTI' başlığı ile paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak 07 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Etiketler: , ,
  • 08 Haziran 2018, Cuma 10:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar