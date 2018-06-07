Bedelli askerlik çıkacak mı sorusu her geçen gün merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından 'bedelli askerlik' çıkmasını bekleyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.





HAYIRLISIYLA ADIMI ATARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız." dedi.

