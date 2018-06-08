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Salah'ın köyünün hali şaşırttı!

'da gösterdiği performansla Ronaldo ve Messi'ye rakip olan lı Müslüman futbolcu 'ın köyü '' dünya genelinde şöhrete kavuştu. Dünyanın birçok ülkesinden köyü ziyaret eden gazeteciler, gerçeklerin medyada resmedildiği gibi olmadığını ve Nagrig köyünün harap içinde olduğunu belirtiyor.

Salahın köyünün hali şaşırttı!

'da gösterdiği performansla dikkat çeken 'ın köyü 'in medyada yer alan gerçekliğin ötesinde ve harap içerisinde olduğu belirtiliyor.

lı gazeteci Hüsam Rabia'nın köye gelen yabancı gazetecilerin büyük bir şok yaşadığını belirterek "Medyada yansıtıldığının aksine, köyde Muhammed Salah'a dair hiçbir iz bulunmuyor. Ne bir fotoğraf ne de bir poster. Dünya genelinde Salah için söylenen 'Nagrig'in oğlu' ünvan ise köyde pek belirgin değil. Binalar harap durumda, yoksulluğun kanıtı ise her yerde" ifadelerini kullanıyor.

Yenişafak'ın haberine göre Mısır'da Muhammed Salah'ın ulusal bir gurur haline geldiği ve popüler olduğunun altını çizen Rabia, "Ancak memleketinde insanlar farklı duygulara sahip. Hemşehrileri onunla gurur duysa da, köy için daha fazla şey yapılmadığı konusunda bir öfke var" değerlendirmesinde bulunuyor.

Avrupa'dan Salah'ın köyüne giden gazeteciler, bölgedeki korkunç durumun değiştirilmesi için çok az şey yapıldığına dikkat çekiyor.

Nagrig'in Belediye Başkanı Maher Shatteh da, şartların hala çok olumsuz olduğunu belirterek "Birçok sorun yaşıyoruz. Yollar asfaltlanmamış durumda. 3 bin öğrenciye ev sahipliği yapan sadece bir ilköğretim ve orta okulumuz var. Arıtma tesislerimiz de bulunmuyor" ifadelerini kullanıyor.

Salah'ın yardım kuruluşundan açıklama geldi

Mohammed Salah Yardım Derneği'nin müdür yardımcısı Hassan Bakr, ise köyde 8 milyar Mısır lirasına (446 bin dolar) mal olan bir okulun masraflarını üstlendiğini belirtti. Öte yandan, Salah'ın finansman edeceği stadyumun inşasına başladıklarını duyurdu.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 03:19
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