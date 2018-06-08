Mahmur kampı neden önemli?

Kandil-Sincar ve Suriye hattındaki 7 kritik lojistik üsten biri haline dönüşen Mahmur kampı için Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye her hangi bir tehdit olursa ki zaman zaman oluyor. Bağdat yönetimi 'ben bu işi çözerim' derse ne ala. Çözemem derlerse Sincar'ı da vururuz, Kandil'i de...Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur çok önemli orayı da vurabiliriz. Sincar da küçük bir Kandil aslında" ifadelerini kullandı.

PKK, DEAŞ'I BAHANE EDİP KAMPI TAMAMEN ELE GEÇİRMİŞTİ

Birleşmiş Milletlerin Mahmur'dan çekilmesiyle birlikte baskıyı artıran terör örgütü PKK, kampa çok sayıda terörist sevk etmişti.

ABD Özel Kuvvetleri'nin desteğiyle örgüt, hem Sincar hem de Mahmur'u lojistik bir üs haline getirmişti.

ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİYORLAR

Terör örgütü PKK 12-18 yaş arası çocukları zorla kamplara götürerek eğitim verdiği biliniyor. Kampta yaşayan ailelerin baskılarla terör örgütü PKK'ya boyun eğmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

KANDİL, SİNCAR VE MAHMUR 'TERÖRDEN' TEMİZLENECEK

Terörle mücadelede savunma yerine, saldırıya geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil, Sincar ve Mahmur kampının teröristlerden temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatmıştı.