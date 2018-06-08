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'nde not skandalı! Sınava girmeden mezun olmuş

'nde notları para karşılığında yükselttiği öne sürülen öğrenci işleri personelinin yargılaması devam ederken, bir öğrencinin 38 dersin sınavlarına girmediği halde mezun olduğu iddia edildi.

İstanbul Üniversitesinde not skandalı!

Skandal, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Samet A.'nın dekan Mürteza Bedir'e öğrencilerin para karşılığı notlarının yükseltildiğini söylemesiyle ortaya çıkmış, ihbarcı genç, arkadaşlarının sınav notlarını öğrenci işlerinde tanıdığı bir kişiye aylık para vererek yükselttiğini anlatmıştı. İhbarın ardından memur Mustafa Ş. görevden uzaklaştırılmış, durum adli makamlara ihbar edilince de hakkında dava açılmıştı.

Savcılık tarafından notlarını usulsüz şekilde değiştiren öğrenciler hakkında ayrıca bir soruşturma başlatıldı. Taner K. isimli öğrencinin 7 dersini yükselttiği tespit edilirken, Eren A. isimli öğrencinin ise 38 dersini sınavlara girmeden sadece yaz okulu ve bütünleme sınavlarına girmiş gibi göstererek mezun olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sonunda iki öğrenci hakkında "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 14:06
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