Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevşehir'de konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen Nevşehir Mitingi'nde konuştu. Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkan sözde Millet İttifakı'na net mesajlar gönderen Erdoğan, "Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersini vereceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her türlü baskıya rağmen sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum. Avrupa'ya dünyaya selam olsun. 2023, 2053, 2071'in Türkiyesini inşa ediyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve cesaret ile istikbale yürüyoruz. 24 Haziran'da güçlü Meclis için Meclis'te Ak Parti'yi destelemeye hazır mıyız? Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı desteklemeye hazır mıyız?

"GEREKEN DERSİ ONLARA VERECEĞİZ"

Cumhur İttifakı kolay kurulmadı. Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersini vereceğiz. Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara, araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.



24 Haziran'da Türkiye'nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye basmanızı istiyorum.

"81 MİLYONA GELİN HELALLEŞELİM DİYECEĞİZ"

Tüm mağdurların ve mazlumların yanında koşmaya devam edeceğiz. Bölgemizde emniyet, istikrar ve barış tahsis edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. 16 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ediyoruz. Hiç bir vatandaşı ötekileştirmeden hepsini bağırımıza basıyoruz. Onun için ne diyoruz, bir olalım, iri olalım, 81 milyon kardeş olalım. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyütelim. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmanın değil, kenetlenmeyi savunacağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum, 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Bu topraklarda nefretin boy vermesine izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden her gittiğim yerde ne diyorum vakit Türkiye vakti. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinde vakit kardeşlik vakti diyoruz. Nevşehir, 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Güçlü meclis diyor muyuz?

"KAPALI KAPILAR ARDINDA KİRLİ HESAPLAR YAPIYORLAR"

Kardeşlerim Nevşehir bugüne kadar bizi hiç mahçup etmedi. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Nevşehir tavrını demokrasiden yana kullandı. Nevşehir hep milli iradenin, AK Parti'nin kalesi oldu. Tarihi 16 Nisan seçimlerinde evet diyen Nevşehirlilere teşekkür ediyorum. Kimse Türkiye'yi eski kaotik günlerine döndüremez. Ülkemizin kaybedecek vakti yoktur. Burada muhalefet seçimden sonra eski sisteme geri dönmekten vazgeçiyor. Kendilerince tezgah kuruyorlar. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme hakkını almak için kapalı kapılar ardından çalışıyorlar. Biz boşuna bunlara yıkım ekibi demiyoruz. 1. ve 2.köprü açıldığında komünistler istemezük diyorlardı, satacağız diyorlardı. 1. ve 2.köprü açıldığında komünistler istemezük diyorlardı, satacağız diyorlardı. 3.köprüyü de bu kardeşiniz yaptı. Bu muhalefetin milletin derdine derman olacak projesi yok. Ekonomide, ticaratte, dış politikada bir tane bile hedefleri yok. Bunlar yıkmanın derdinde. Bunlar sizin deyiminizle komşu bağından sebep dolduruyorlar. Meydanlardaki vaatlerinin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik.



Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için, kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ"

Açacağız dediği bölümler yıllardır mezun veriyor Bay Muharrem. Beyanneme dedikleri karalama defterinde terörle mücadeleye ilişkin hiçbir şey yok. O Edirne'deki, Kobani olaylarında 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olan adamı ziyaret ederek farklı bir şey elde edeceğini düşünüyor. Biz yaparız onlar yıkacağız diyor, yıkamazsın. Dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim'de açacağız. O havalimanına yılda 90 milyon yolcu gelecek. 2023'te bu rakam 150 milyona çıkacak.

"ŞARLATAN NE DİYORSA KILIÇDAROĞLU DA MUHARREM DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR"

Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz. O apoletleri onlara millet taktı. Bay Muharrem sen çırak bile olamadın. Bu millet sana icazet vermez. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepsi ile sunma niyetinde. 24 Haziran'da yıkım ekibini sandığa gömüyor muyuz? Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız. Madem yönetme kabiliyetiniz yok o zaman yönetenlere engel olmayın. Benim Nevşehirli kardeşim emaneti kime vereceğini iyi biliyor. Her zaman söylüyorum bizi en iyi hizmetlerimiz anlatıyor.

"16 SENEDE NEVŞEHİR'E SADECE 7,2 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

16 senede Nevşehir'e sadece 7,2 kattrilyon liralık yatırım yaptık. 1646 yeni derslik açtık. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi'ni biz açtık. Öğrencilerimiz için 6056 kişilik yurt açtık. Nevşehir ve Acıgöl'e bir çok tesis yaptık. Sağlıkta 9'u hastane olmak üzere 21 sağlık tesisini Nevşehir'e kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 9252 konutu faaliyete geçirdik. 87 km bölünmüş yol vardı biz bunu 280 km'ye çıkardık. Nevşehir'de 7 yol projesinin yapımı devam ediyor.Kapodokya'yı yılda 2 milyon 200 bin turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm bölgesi haline getirdik. Nevşehir'de 39 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Bay Kemal ne diyor çiftçiler aç, ya biz Nevşehir'de çiftçilere 1 katrilyon destek verdik.

ERDOĞAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.