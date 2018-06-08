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'ta 4 katlı binada

'ta Suriyeli ailenin bulunduğu 4 katlı binada çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 Suriyeli yaralandı.

Esenyurtta 4 katlı binada yangın

Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama üzerine alevler yükseldi, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 Kişi Yaralandı

da ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 17:41
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