Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama üzerine alevler yükseldi, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 Kişi Yaralandı

Yangında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.