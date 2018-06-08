Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama üzerine alevler yükseldi, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 Kişi Yaralandı
Yangında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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