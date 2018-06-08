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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, leri öncesi milletin karşısına yıkım vaadleriyle çıkan İnce'yi hedef alarak " senin ecdadın da böyleydi" dedi.

Erdoğan: Ey Muharrem senin ecdadın da böyleydi

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , Kayseri mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, 'nin benzerinin Kayseri'ye yapılacağını açıkladı.

'TÜRKİYE ŞAHLANACAK'

yeni dönemde yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak. Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Biz meydanlarında yaptıkalrımızı ve yapmakta olduklarımızı anlatıyoruz. 2023 hedeflerimizi anlatıyoruz.



'YIKMA VAADİYLE GELENLERE SORUN'

Karşınıza yıkma vaadiyle gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 yeni derslik yaptı. Onları yıkacak mısınız? AK Parti 258 tünel açtı. Siz bunları tekrar taşla toprakla mı dolduracaksınız.

'EY MUHARREM SENİN ECDADIN BÖYLEYDİ'

siz doğalgaz borularını söküp evleri tekrar kömür sobasına mı dördüreceksiniz. Nuri Demirdağ uçak fabrikasında yerli uçağını üretiyordu. fabrikayı kapatıp gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. senin ecdadın böyleydi.



'BAY KEMAL'İN AKLIYLA HAREKET EDİLMEZ'

Muharrem'den hiç terörle mücadeleyi duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok. Beyannamelerinde böyle bir şey yok. Bay Kemal Afrin'e girmeyin dedi. Dinledik mi? Hayır. Çünkü onun aklıyla hareket edilmez. Onlar 'ya birlikte yürüdü. Bizim yandaşımız millet.

'ÇAMLICA CAMİİ'NİN BENZERİNİ YAPACAĞIZ'

'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız. İllerimize Millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar kahveler olacak. Kahvesi çayı olacak, 24 saat hizmet verecek. Yüksek hızlı tren projemizin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yıl sonuna kadar temelini atıyoruz.



'BAY MUHARREM'E SORUYORUM'

Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 17:37
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