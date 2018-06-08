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Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru

Erdoğan, 'Şimdi soruyorum, eğer sen bu lerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?' dedi.

Erdoğandan İnceyi köşeye sıkıştıracak soru

ve Genel Başkanı , partisince 'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.

'BAY MUHARREM BIRAKMAYA HAZIR MISIN'

'nin cumhurbaşkanı adayı 'ye seslenen Erdoğan, "Şimdi soruyorum, eğer sen bu lerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?" dedi.

Kayseri'deki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal 'na da sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu terör yandaşları ile yürümedi mi? Bizim yandaşımız millet ' şeklinde konuştu.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 19:25
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