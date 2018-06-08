Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru

cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.

'BAY MUHARREM BIRAKMAYA HAZIR MISIN'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Erdoğan, "Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?" dedi.

Kayseri'deki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu terör yandaşları ile yürümedi mi? Bizim yandaşımız millet ' şeklinde konuştu.