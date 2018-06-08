Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne hem sınır içinde hem sınır dışında büyük darbe indirdi. Komandolarımız terör yuvası Kandil Dağı'nın etrafını çevirdi. İyice köşeye sıkışan hainler dağılmaya başladı. Şırnak'ta teslim olan PKK'lı 3 kadın teröristten ikisi ise terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Kendilerine işkence içerikli filmler izletildiğini anlatan G.B., "Benim gibi teslim olmak isteyenler çok. Örgüt dağıldı. Kaçacak yerleri yok" ifadesini kullandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesine yönelik operasyonları devam ederken hainler iyice köşeye sıkıştı. Kandil'de bulunan terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın kaçtığı anlaşıldı.
Dağılıyorlar
Etiketler: Kuzey Irak , Şırnak , Kandil Dağı , PKK
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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