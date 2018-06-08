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'da operasyonu

’da terör örgüt ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adanada PKK operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri , terör örgütü ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon genelinde şahısların evleri didik didik arandı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların sosyal medyada üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etme suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 08:14
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