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2018 nerede oy kullanacağım? 2018 nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken bilinmesi gerekenler...

erken genel leri öncesi () tarafından tanıtılan oy pusulaları ile birlikte nasıl oy kullanılacağı da açıklandı. Milyonlarca vatandaşın aklındaki 'Nasıl oy kullanacağım?' sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. Peki ama vatandaşlar nasıl oy kullanacak? nerede oy kullanacak? e-devlet seçmen kaydı nasıl sorgulanır? oy kullanırken neleri bilmek gerekir? oy kullanırken hangi belgelerin yanımızda olması gerekir? İşte tüm detaylar haberimizde...

'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için geri sayım başladı. Bu seçimde, yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek. Cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışıyor.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 07:34
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