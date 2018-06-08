24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Bu seçimde, yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek. Cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışıyor.
2018 nerede oy kullanacağım? 2018 nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken bilinmesi gerekenler...
24 Haziran erken genel seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tanıtılan oy pusulaları ile birlikte nasıl oy kullanılacağı da açıklandı. Milyonlarca vatandaşın aklındaki 'Nasıl oy kullanacağım?' sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. Peki ama vatandaşlar nasıl oy kullanacak? nerede oy kullanacak? e-devlet seçmen kaydı nasıl sorgulanır? oy kullanırken neleri bilmek gerekir? oy kullanırken hangi belgelerin yanımızda olması gerekir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu , 24 Haziran , YSK , e devlet , seçim
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