24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Bu seçimde, yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek. Cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışıyor.