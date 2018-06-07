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sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sonuçlarını erişime açtı

26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan bahar dönemi nın sonuçları, tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar sonuçları nasıl ve nereden öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Öğrenciler büyük bir heyecanla Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı sonuçları görmek istiyor. Peki, AÖF sınav sonucu nasıl sorgulanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı!
Eğitim hayatına 'ne bağlı Fakültesi'nde () devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF bahar dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi sonuçlarını adayların erişimine açtı. İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI
AÖF final sınavına ait sonuçlarının açıklamasının ardından, sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. Bahar dönemi kapsamında gerçekleştirilen sınavlardan nasıl bir netice elde ettiğini merak eden öğrenciler sonuçları, AÖF'ün internet sitesi üzerinden yaklaşık iki haftalık beklemenin ardından öğrenebilecek.

AÖF SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 17:04
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