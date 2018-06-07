İP'in Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in "S-400'ler Külliye'nin savunması için alındı" iddiası askeri uzmanları güldürdü. "S-400'ler ülke savunması için kullanılır" diyen uzmanlar, bu iddianın çok komik olduğunu söylediler.

FETÖ desteğiyle MHP'yi ele geçirmeye kalkıştığı belirtilen, başaramayınca da kurdurulan İP'in Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, garip açıklamalar yapmayı sürdürüyor. 2016 yılı başında "15 Temmuz'da ben Başbakan olacağım" diye kafa karıştıran Akşener, şüpheli iddialarına şimdi de Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati olan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili güldüren bir iddia ortaya attı. Akşener, "S-400'lerle ilgili bir duyumum var. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var" dedi. Akşener'in açıklamalarını 'Trajikomik' bulan askeri uzmanlar, S-400'lerin ülkenin genel hava sahasını korumaya yönelik 400 km menzilli füzeler olduğunu, Cumhurbaşkanlığı veya benzeri stratejik noktaların tüm ülkelerde 5-10 km menzilli füzelerle korunduğunu söylediler. S-400'lerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için alındığı iddiasının tutulacak bir yanı olmadığını vurguladılar.

ÇOK KOMİK BİR İDDİA

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkan Yardımcısı Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, S-400'lerin herhangi bir mekanın değil, ülkenin genel hava sahasının korunması için kullanılan uzun menzilli füzeler olduğu bilgisini vererek "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin savunulması için S-400'lerin alınacağını ancak Meral Akşener düşünebilirdi. Bu komik iddia gösteriyor ki Meral Akşener bırakın Türkiye›nin Cumhurbaşkanı adayı ve bir parti genel başkanı olmayı... diyecek bir şey bulamıyorum!» diye konuştu. Akşener'in ASDER'e "Konya ve Tokat'ta milis kuvvet yetiştiriyor" iftirasını attığını hatırlatan Hacımustafaoğlu, şunları söyledi: "Akşener'in hiç mi bir askeri danışmanı yok? Sınırlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlayamazsan ülkenin bir noktasını nasıl sağlayacaksın? Ben hava savunmacısıyım. Bugün bana 'Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni koruyacak sistem geliştir' derseniz, en fazla 5-10 kilometre menzilli savunma füzeleri kullanırım. Çünkü bu tip noktaların yakın korunması için bu gerekir."

YÜKSEK İRTİFA SAVUNMA

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) güvenlik uzmanı emekli Albay İbrahim Keleş de Akşener'in 'S-400 Külliye için alınıyor' iddiasını komik buldu. S-400'lerin radar menzilinin 600 km, etkili menzilinin 400 km olduğunu kaydeden Keleş şöyle konuştu: "Meral Akşener'in bu tip konularda konuşmadan önce varsa şayet askeri danışmanlarına sorup öğrenmeli. Bu tip sistemler, Cumhurbaşkanı Külliyesi gibi noktaları değil ülkenin yüksek irtifa hava savunmasını sağlamak için kullanılır. Genellikle sınırlara yakın yerlere konulur ki hem yüksek irtifa hava savunmasını hem istihbarat sağlasın... Yani 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi noktalar için S-400'ler alınıyor' demek, komik oluyor."

"Tabii bu açıklamayı bir başka açıdan da okumak mümkün" diyen Keleş, şu değerlendirmede bulundu: "Burada S-400'leri kim istemiyor? Onları anlarız da Akşener'in derdini anlatmak mümkün değil. Maalesef ülkemizdeki bir takım siyasiler dış ülkelerin taleplerini gündeme getiriyorlar. şu anda bazı Cumhurbaşkanı adaylarının 'Bu projeleri yaptırmayacağız, iptal edeceğiz' dediği projeler, hep dış ülkelerin durdurmak için çaba gösterdiği projeler. Dış ülkelerin Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi büyük projelere karşı çıkmalarını anlarım da Türkiye'yi yönetmeye talip olanların ülkemize ilerlemesini, büyümesini sağlayacak projelere karşı çıkmalarını anlamak mümkün değil." l

AKŞENER'iN YALANLARI

Temelsiz S-400 iddiası Akşener'in daha önceki asılsız sözlerini de yeniden gündeme getirdi.

AKŞENER, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları var" iddiasında bulunarak FETÖ'nün 'MİT kumpası' gibi bir algı operasyonu yürütmek istedi. Bu iddia üzerine harekete geçen savcılığın bilgisine başvuran Akşener, savcılıkta çark ederek "Kampların olup olmadığı, devletin imkanlarıyla tespit edilebilir. Ben önemli bir duyumu basınla paylaştım" dedi. Akşener'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Böyle bir şeyi konuşmak sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır" demişti.

AKŞENER, Gaziantep'te yolunun çöp kamyonu tarafından kesildiğini iddia ederek Belediye Başkanı'nısuçladı. Ama bu uygulamanın güvenlik önlemi olduğu ortaya çıktı. AYnı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da dahil liderlere de aynı güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.

AKŞENER, FETÖ'nün darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamaları da kafaları karıştırdı. Akşener'in 15 Temmuz'u 'Televizyondan izledim' dediği Küplüce'deki evinin, 34 şehiden verildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanında olduğu ortaya çıktı. Akşener, 15 Temmuz gecesi iki misafiri olduğunu söylerken ikincinin ismini gizli tutmayı tercih etti. Akşener darbe sonrasında bir röportajında, 15 Temmuz gecesi evinde misafirler olduğunu kaydederek "Diğer misafirimiz gitmek için bir tekne istedi. Biz onu sahile kadar indirdik. İnsanlar ellerinde bayraklarla neşeli şekilde köprüye çıkıyordu. Eve geldik, öğrendik" diyerek skandal bir ifadeye de yer vermişti.



KİRLİ İTTİFAK İTİRAFI

İP'İN Cumhurbaşkanı adayı Akşener, 24 Haziran seçimlerine ilişkin muhalefetin kirli ittifak arayışlarına ilişkin de itiraf gibi açıklamada bulunmuştu. Akşener, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de bir araya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" demişti. Ancak AKşener bu talebi kendisinden kimin istediği konusundaki tüm ısrarlı sorulara cevap vermemişti.