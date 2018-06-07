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'ta 'ya yakalanan iki teröristin sonu

'ta ’nın tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist görüntülendikten hemen sonra etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irakta İHAya yakalanan iki teröristin sonu

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik, Kandil'e yönelik düzenlediği operasyonu adım adım sürdürüyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİ İHA
Teröristlerin ana kampı olan Kandil'e doğru ilerleyen Mehmetçik'in en büyük destekçisi ise milli insansız hava araçları () oluyor.

JETLER HEDEFİ YERLE BİR ETTİ
Irak'ın kuzeyindeki Dalya bölgesinde iki terörist, füze sisteminin kurulduğu hakim tepede saldırı hazırlığındayken insansız hava aracıyla tespit edildi. Koordinatların Türk jetlerine iletilmesi üzerine harekete geçen pilotlar, hedefi yerle bir etti.


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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 11:05
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