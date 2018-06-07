Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı.
Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe sakinlerinden Murat Dırbo, "Ceviz büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi.
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Kimse hareket edemiyor
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı.
Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı.
Etiketler: Hava durumu , Ağrı , Erzurum , ceviz
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