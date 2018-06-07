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büyüklüğünde yağdı! Kimse hareket edemiyor

'nın Eleşkirt ilçesinde büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı.

Ceviz büyüklüğünde yağdı! Kimse hareket edemiyor

Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle - karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı.



Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe sakinlerinden Murat Dırbo, "Ceviz büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 22:34
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