Aç kurtlar atı parçaladı

Edinilen bilgiye göre, köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eseler mevkiinde atını otlatan Ahmet Bostancı, atının olmadığını görünce aramaya başladı. Ormanlık alanda gezinirken korkunç manzara ile karşılaşan Bostancı, "Raskoln" adını verdiği atının parçalanmış halde bulduğunu ve hayvanının aç kurtların saldırısına uğradığını söyledi.

Vatandaşlar, yaz aylarında köy civarına yakın otlak alanlara hayvanlarını otlamaları için bırakmakta tedirgin olduklarını ifade etti.