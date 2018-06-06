Her seçim döneminde, her fırsatta Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan yazılar ve haberler yapan batı medyası, 24 Haziran seçimleri öncesi bunlara bir yenisi daha ekledi. ABD de yayın yapan Washington Post gazetesi, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler hakkında yorum yaptı.

MUHALEFETE ÖVGÜLER DİZİLDİ

Gazete, 24 Haziran erken seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu güne kadar girdiği seçimlerdeki yenilmezliğine vurgu yaptı. Muhalefetin Erdoğan karşıtlığında birleşmesine övgüler düzen ve bu hamleyi "dönüm noktası" olarak niteleyen gazete "En önemli dönüm noktası Türkiye'deki parçalanmış muhalefet partilerinin birlik yapmasıydı. HDP haricindeki bu partiler ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyecekleri konusunda karar verdiler" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN OY ORANLARI DÜŞTÜ ALGISI

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketlerini görmezden gelen Washington Post, tam tersi bir algı yaparak Erdoğan'ın oy kaybettiğini ve seçimin ikinci tura kalacağını iddia etti. Erdoğan'ın seçimi kazansa bile meclis çoğunluğunu kaybedeceğini öne süren gazete şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan kazanması durumunda, önemli bir güç elde edecek. Fakat bir araya gelen muhalefet, mecliste çoğunluğu alarak Erdoğan'a engel olabilir. Anketler AK Parti'ye desteğin geçtiğimiz aylara düştüğünü ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre Erdoğan seçimi ilk turda kazanamayacağı gündemde."

EKONOMİ ÜZERİNDEN VURMAYA KALKTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın da sürekli bahsettiği kur ve ekonomi üzerinde oynanan oyunları es geçen gazete, Türkiye ve Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya kalktı. Seçmenin ekonomik sebeplerden ötürü Erdoğan'ı seçmemesini "iç açıcı bir durum" olarak niteledi.

Gazete, "Sağlam büyüme Erdoğan'ın gücüydü. Fakat enflasyon ve işsizlik yükseldi, TL son bir yılda ABD Doları'na karşı yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Seçmenin Erdoğan'ı tercih etmemesi iç açan bir durum olacak. Bu ayrıca Türkiye'nin ABD ve Avrupa'dan uzaklaşmasını da yavaşlatabilir" ifadelerini kullanıldı.