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Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi tam 3.5 kat büyüttük

Başbakan Binali Yıldırım Ağrı'da halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım: Türkiyeyi tam 3.5 kat büyüttük

Başbakan Binali Yıldırım Ağrı'da halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Ağrı her zaman yanımızda oldu. Ağrı bugün 4'te dört diyor. Aldığımız kararları milletimizle aldık. Ankara'yı Ağrı'ya yakınlaştırdık.

Ağrı'ya yol yoktu. İlçelere ulaşmak imkansızdı. Şimdi köyler bile sıcak asfaltla tanışmış durumda.

TÜRKİYE'Yİ TAM 3.5 KAT BÜYÜTTÜK
Türkiye'yi tam 3.5 kat büyüttük. Bölgeyi fakirleştirmeye çalıştılar ama Ağrılı kardeşlerimiz buna müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan dışında terörle mücadele için tek laf eden var mı?

Bu ülkede kimse ayrımcılık yapamayacak. Ağrı'da 2002 yılında 80 derslik yapıldı. Biz 16 yılda 4 bin derslik yaptık.

  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 14:09
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