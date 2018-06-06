Öğretmenim canım benim

Öğretmenlerimiz hem ana-baba hem de cankurtarandı. Cemil öğretmen, doğru müdahaleyle öğrencisini ölümün eşiğinden aldı. Olay, 30 Nisan'da İzmir'deki Urla Albay Çolak İbrahim Bey İlkokulu'nda yaşandı. 2. sınıf öğrencisi Yusuf Ahmet Uluışık (8), teneffüste merdivenlerden bahçeye inerken kır pidesi yemeğe başladı. Bu sırada ısırdığı lokma, boğazına kaçtı. Nefessiz kalan küçük çocuk, düşüp başını yere çarptı. Bu sırada bahçede oturan 28 yıllık öğretmen Hüsamettin Cemil Doğru, Yusuf'un halini görünce yerinden fırladı. Yanına koştuğu küçük çocuğun nefes alamadığını saptadı. Çocuğun eli boğazındaydı ve yüzü kızarıktı. Doğru, önce nefessiz kalan Yusuf'un yüzünü yere çevirerek bebeklere yapılan gaz çıkarma hareketini yaptı. Ancak çocuk hala nefes alamadı. Doğru, izcilik yıllarından kalan bilgisiyle elini yumruk yapıp, çocuğun göğüs kafesi arasına bastırdı. Bu sayede çocuğun istifra etmesini sağladı. Yusuf, bu sayede nefes almaya başladı. Yusuf'un nefes aldığını gören diğer öğrenciler de arkadaşlarını alkışladı. Öğrencinin hayatını kurtaran Doğru, "Ucuz atlattık, ama 28 yıllık meslek hayatımda bir ilki yaşadım. İzciliğimin, ilk yardım eğitiminin faydasını gördüm. Tüm meslektaşlarımın ilk yardım eğitimi almasını tavsiye ederim. Bütün öğrencilerim çok değerli. Bir çocuk bir ülke demek" ifadelerini kullandı.
Öğretmeni sayesinde ölümden dönen Yusuf'un babası Ferman Uluışık, Cemil öğretmenin yaptığı iyiliği hayat boyu unutmayacaklarını söyledi. Baba Uluışık "Allah razı olsun hocamdan. Oğlumuzu ona borçluyuz" dedi.
Öğretmeni sayesinde ölümden dönen Yusuf'un babası Ferman Uluışık, Cemil öğretmenin yaptığı iyiliği hayat boyu unutmayacaklarını söyledi. Baba Uluışık "Allah razı olsun hocamdan. Oğlumuzu ona borçluyuz" dedi.
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