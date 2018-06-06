Bunlarda yapmak yok yık mak var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu: 'dedeleri de böyleydi'
Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşen payı aldı. Bay Kemal de duysun Bay Muharrem de; Sakarya'ya son 6 yılda 21 katrilyon yatırım yaptık. İnşallah Sakarya'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırıyoruz. Şehir hastaneleri projemizde Sakarya'yı da unutmadık. Eski stadın yerini de 'Millet Bahçesi' yapıyoruz.
Muharrem bu işlerden anlamaz. Osmangazi Tüneli'ni mi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yıkacaksınız? Bunların hayatında yapmak, yok yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Ben BOT (Yap-işletdevret) diyorum o diyor ki BOT nedir? Öğrenecek ama öğrenene kadar kampanya bitecek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem" diyerek CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonumuzun komutanı Metin Temel Paşa ile ilgili hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip "Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim" diyor. Sen kimsin ya sen nesin ya? Sana o apoletleri söktürmezler. Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri? Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz.
Biz 15 Temmuz'da 150 generalin apoletini sökmüşüz. Milletin kanını döken o alçaklar birer FETÖ teröristiydi. Onlarla bunu birbirine karıştırma. Metin Temel paşamız ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutandır.
SIRA KANDİL 'DE SIRA SİNCAR 'DA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de dün gece saat 23.00'te düzenlenen gece mitinginde çarpıcı mesajlar verdi: Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi tehdit edenin üzerine gideriz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok. Yeni bir dönüm noktasındayız. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
MİLLİ ENERJİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta madencilerle birlikte iftar yaptı. Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden biri ithal enerjidir. Termik santral kömürden kaynaklanıyor. Şu anda Trakya'dan Şırnak'a kadar devasa bir damar var. Şimdi işte bu adımı atıyoruz. Elhamdülillah ciddi bir noktaya geldi. Onun için milli enerji ve maden politikasını oluşturduk" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ NEZAKET GÖSTERDİ
Prompter tartışmalarıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını kesmesine sebep olan Tayyip Elçi, polemiklere yol açan durumu anlattı: İftar yemeği sırasında Cumhurbaşkanı ile ülke meselelerinden konuşurken namaz için kalktım. Döndüğümde Cumhurbaşkanımız kürsüdeydi. Korumalar sahnenin önünde set örmüşlerdi. Koruma müdürü "Sahnenin arkasından dolanabilirsiniz" derken Cumhurbaşkanımız konuşmasını durdurup yerime oturmamı bekledi. Bir nevi misafirinin engellenmesinden rahatsız oldu. Durumu telafi etmek için de konuşmasına ara verdi. Yerime oturana kadar izledi. Aslında misafirine karşı bir nezaket gereğiydi.
NE ZAMAN HİTLER OLDUN
Erdoğan, Zonguldak mitinginde İnce'yi eleştirdi: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497. İnce bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımız İsmail Metin'e senin apoletlerini sökeceğim diyor. Ya benim milletim sana 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya?
TEK BAYRAK TEK MİLLET
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde söz aldı. Burada konuşan Albayrak, Afrin'i temizleyen komutanın apoletlerinin sökülmesinin seçim vaadi yapan ana muhalefeti kast ederek "Kimler 24 Haziran'ın sonucundan ne şekilde ne bekliyor? Görüyoruz bunu değil mi? Onun için Sakarya sizden ricam, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Cumhurbaşkanı'nın yanında olmaya hazır mı?" diye konuştu.
ORUCUNU ÇEVİK AİLESİYLE AÇTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Ankara Altındağ'da yaşayan Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu. Erdoğan, orucunu Çevik ailesiyle birlikte açtı. Aile fertleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik'in durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenildi. Ziyarete Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Ankara milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.
Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşen payı aldı. Bay Kemal de duysun Bay Muharrem de; Sakarya'ya son 6 yılda 21 katrilyon yatırım yaptık. İnşallah Sakarya'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırıyoruz. Şehir hastaneleri projemizde Sakarya'yı da unutmadık. Eski stadın yerini de 'Millet Bahçesi' yapıyoruz.
Muharrem bu işlerden anlamaz. Osmangazi Tüneli'ni mi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yıkacaksınız? Bunların hayatında yapmak, yok yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Ben BOT (Yap-işletdevret) diyorum o diyor ki BOT nedir? Öğrenecek ama öğrenene kadar kampanya bitecek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem" diyerek CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonumuzun komutanı Metin Temel Paşa ile ilgili hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip "Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim" diyor. Sen kimsin ya sen nesin ya? Sana o apoletleri söktürmezler. Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri? Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz.
Biz 15 Temmuz'da 150 generalin apoletini sökmüşüz. Milletin kanını döken o alçaklar birer FETÖ teröristiydi. Onlarla bunu birbirine karıştırma. Metin Temel paşamız ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutandır.
SIRA KANDİL 'DE SIRA SİNCAR 'DA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de dün gece saat 23.00'te düzenlenen gece mitinginde çarpıcı mesajlar verdi: Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi tehdit edenin üzerine gideriz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok. Yeni bir dönüm noktasındayız. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
MİLLİ ENERJİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta madencilerle birlikte iftar yaptı. Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden biri ithal enerjidir. Termik santral kömürden kaynaklanıyor. Şu anda Trakya'dan Şırnak'a kadar devasa bir damar var. Şimdi işte bu adımı atıyoruz. Elhamdülillah ciddi bir noktaya geldi. Onun için milli enerji ve maden politikasını oluşturduk" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ NEZAKET GÖSTERDİ
Prompter tartışmalarıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını kesmesine sebep olan Tayyip Elçi, polemiklere yol açan durumu anlattı: İftar yemeği sırasında Cumhurbaşkanı ile ülke meselelerinden konuşurken namaz için kalktım. Döndüğümde Cumhurbaşkanımız kürsüdeydi. Korumalar sahnenin önünde set örmüşlerdi. Koruma müdürü "Sahnenin arkasından dolanabilirsiniz" derken Cumhurbaşkanımız konuşmasını durdurup yerime oturmamı bekledi. Bir nevi misafirinin engellenmesinden rahatsız oldu. Durumu telafi etmek için de konuşmasına ara verdi. Yerime oturana kadar izledi. Aslında misafirine karşı bir nezaket gereğiydi.
NE ZAMAN HİTLER OLDUN
Erdoğan, Zonguldak mitinginde İnce'yi eleştirdi: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497. İnce bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımız İsmail Metin'e senin apoletlerini sökeceğim diyor. Ya benim milletim sana 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya?
TEK BAYRAK TEK MİLLET
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde söz aldı. Burada konuşan Albayrak, Afrin'i temizleyen komutanın apoletlerinin sökülmesinin seçim vaadi yapan ana muhalefeti kast ederek "Kimler 24 Haziran'ın sonucundan ne şekilde ne bekliyor? Görüyoruz bunu değil mi? Onun için Sakarya sizden ricam, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Cumhurbaşkanı'nın yanında olmaya hazır mı?" diye konuştu.
ORUCUNU ÇEVİK AİLESİYLE AÇTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Ankara Altındağ'da yaşayan Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu. Erdoğan, orucunu Çevik ailesiyle birlikte açtı. Aile fertleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik'in durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenildi. Ziyarete Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Ankara milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.