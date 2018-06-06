2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, 9 Haziran'da İsrail'le karşılaşacak. Ancak maçın İsrail'in isteği üzerine Kudüs'e alınması büyük tepki çekti. Dün ise Arjantinli futbolcular protesto edildi. Bir grup protestocu Arjantin'in idman yaptığı Barcelona'daki Joan Gamper tesislerine gitti. Göstericiler kırmızıya boyadıkları Arjantin Milli Takımı formalarını futbolculara göstererek tepkisini ortaya koydu. Bu arada sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun Filistin için 2 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtilirken, Messi'nin ise Arjantin ile İsrail propagandasına ortak olduğu belirtildi.
İsrail'in yanında yer alan Messi tepki topladı.
Cristiano Ronaldo
İsrail'in yanında yer alan Messi tepki topladı.
Cristiano Ronaldo
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