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Arkantin

Arkantin
2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, 9 Haziran'da 'le karşılaşacak. Ancak maçın İsrail'in isteği üzerine 'e alınması büyük tepki çekti. Dün ise Arjantinli futbolcular protesto edildi. Bir grup protestocu Arjantin'in idman yaptığı 'daki tesislerine gitti. Göstericiler kırmızıya boyadıkları formalarını futbolculara göstererek tepkisini ortaya koydu. Bu arada sosyal medyada 'nun için 2 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtilirken, Messi'nin ise Arjantin ile İsrail propagandasına ortak olduğu belirtildi.



İsrail'in yanında yer alan Messi tepki topladı.


Cristiano Ronaldo
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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