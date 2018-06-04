Suriye Devlet Başkanı Esed, ölüm saçtı. Doğu Guta'da kimyasal silahlarla kendi halkını katlederek zalimlikte sınır tanımadı. Esed'in zalimliği, Batı medyasını bile çileden çıkardı. Fransıs gazetesi Le Monde'de "Esed'in Suriye'sinde Özel Röportajlar" başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, Şam'da yaşayan rejim destekçilerinin katliamı umursamadığı, barlarda keyif çattıkları ve Şam sokaklarında neredeyse tüm binalara Esed'in fotoğraflarının asıldığı vurgulandı. Rejim destekçilerinin, "Doğu Guta'da ölen çocuklar zaten kamplarda terörist olmak için eğitiliyorlardı" yalanıyla Esed'in katliamlarını savunması vicdanları sızlattı.
BİR YANDA ÖLÜM BİR YANDA EĞLENCE
Zafer ŞAHİN
BİR YANDA ÖLÜM BİR YANDA EĞLENCE
Zafer ŞAHİN
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