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Ya''ın 2 yüzü

Katil , kimyasal silahlarla katliam yaptı. Destekçileri ise yanı başlarında yaşanan vahşeti umursamadı. ’daki barlarda keyif çattı!

Yaşamın 2 yüzü
Suriye Devlet Başkanı , ölüm saçtı. Doğu Guta'da kimyasal silahlarla kendi halkını katlederek zalimlikte sınır tanımadı. Esed'in zalimliği, Batı medyasını bile çileden çıkardı. Fransıs gazetesi Le Monde'de "Esed'in Suriye'sinde Özel Röportajlar" başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, 'da yaşayan rejim destekçilerinin katliamı umursamadığı, barlarda keyif çattıkları ve Şam sokaklarında neredeyse tüm binalara Esed'in fotoğraflarının asıldığı vurgulandı. Rejim destekçilerinin, "'da ölen çocuklar zaten kamplarda terörist olmak için eğitiliyorlardı" yalanıyla Esed'in katliamlarını savunması vicdanları sızlattı.


BİR YANDA ÖLÜM BİR YANDA EĞLENCE



Zafer ŞAHİN
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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