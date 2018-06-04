Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır dönüşünde Aydınlıkevler'deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara'da AK Parti Seçim Bürosuna sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinin ardından Ankara’ya geldi. Erdoğan burada AK Parti Seçim Bürosunu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır dönüşünde Aydınlıkevler'deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu.
Etiketler: AK Parti , Diyarbakır , Recep Tayyip Erdoğan , Ankara , Esenboğa Havalimanı
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