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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'da Seçim Bürosuna sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından ’ya geldi. Erdoğan burada Seçim Bürosunu ziyaret etti.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 04:15
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