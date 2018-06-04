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'ye hadsiz Demirtaş çağrısı!

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Kati Piri, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken genel seçimlerinden önce HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı 'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Türkiyeye hadsiz Demirtaş çağrısı!

Hollandalı parlamenter Kati Piri, Facebook hesabı üzerinden "Demirtaş'a özgürlük" etiketiyle yaptığı açıklamada, HDP'nin adayının serbest bırakılmasını istedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in de, tutuklu adayın serbest bırakılması için yaptığı çağrıları örnek gösterdi. Bu şekilde adil bir seçim olmayacağını öne süren Piri, "Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir" dedi.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 15:29
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