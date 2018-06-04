İşte Rapunzel

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Layla Alimova (24), 18 yıldır kesmeden saçlarını uzatıyor. Çocuklar onu dünya masallarının unutulmaz kahramanlarından Rapunzel'e benzetiyor. Saçlarını özenle bakan genç kız, "Kestirmeyi düşünmüyorum. Ama bir gün kesersem saçlarımı LÖSEV'e, bağışlarım" diyor.
Etiketler: Trakya Üniversitesi , Rapunzel
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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