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İşte

İşte Rapunzel
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Layla Alimova (24), 18 yıldır kesmeden saçlarını uzatıyor. Çocuklar onu dünya masallarının unutulmaz kahramanlarından Rapunzel'e benzetiyor. Saçlarını özenle bakan genç kız, "Kestirmeyi düşünmüyorum. Ama bir gün kesersem saçlarımı LÖSEV'e, bağışlarım" diyor.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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