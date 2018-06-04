Göcmen faciası

Yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Denizde can pazarı yaşandı. Olay, Antalya'nın Demre ilçesi turizm bölgesi Kekova'nın Geyik Adası'ndan 2.5 mil açıkta meydana geldi. Saat 02.30 sıralarında içerisinde 15'e yakın göçmen bulunan bir sürat teknesi battı. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye gitti. İlk arama çalışmalarında biri kadın 6 kişi kurtarıldı. Havadan bir uçak ile helikopter, denizden de 5 botla bölgede arama yapan ekipler 7'si çocuk, bir kadın, bir erkek olmak üzere 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kekova'ya getirilen cenazeler, buradan Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TUNUS'TA 35 ÖLÜ
Tunus açıklarında da göçmen teknesi battı. Korkunç olayda 35 kişi can verdi. 68 kişi ise kurtarıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
TUNUS'TA 35 ÖLÜ
Tunus açıklarında da göçmen teknesi battı. Korkunç olayda 35 kişi can verdi. 68 kişi ise kurtarıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
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