Eşimin metresi hamileymiş...

Eşime karşı boşanma davası açtım dava devam ederken eşimin başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığını hatta kadının da hamile olduğunu öğrendim. Bu durumu boşanma davasında kullanabilir miyim?
Yargıtay'ın bundan 2015 yılına kadar kabul ettiği görüşe göre eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü boşanma kararı kesinleşene karar devam etmekte idi. Fakat YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ'nin E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı 11.5.2015 tarihli vermiş olduğu kararla bu kural değişmiş, boşanma davası açtıktan sonra eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü bulunmadığı boşanma davalarında dava tarihinden önceki vakıaların değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Bu kararda "Boşanma Davasından Sonra Davalı Kadının Üç Ayrı Erkekle Çok Sayıda Telefon Görüşmesi Olduğu - Dava Tarihinden Sonra Gerçekleşen Olayların Mevcut Boşanma Davası Sonucuna Etkili Olmadığı" karara bağlanmıştır. Yani davayı açan eş artık özgürdür ve açmış olduğunuz davada sadakat yükümlülüğüne aykırılık da dahil dava tarihinden sonraki olayları kullanmanız mümkün değildir.
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