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Başbakan Yıldırım'dan , ve af açıklaması! Bedelli askerlik çıkıyor mu?

, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle iftar yaptı. Gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım , ve af tartışmalarına son noktayı koydu.

Başbakan Yıldırımdan bedelli askerlik, Uber ve af açıklaması! Bedelli askerlik çıkıyor mu?

, 'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Seçildiğim gün apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e sahip çıkarak, "Metin Temel Paşa 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık yapmıştır, ben buna bizzat şahidim. Bu darbeye karşı çok büyük iş görmüştür. Kendisi bu darbenin bastırılmasının önemli aktörlerinden biridir, onu ifade etmekte yarar var" dedi. Muharrem İnce'nin söylemini eleştiren Yıldırım, "Apolet meselesi çok önemli bir mesele. Bir yandan cumhurbaşkanı olursam hakimler ayağa kalkmasın diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa apoletlerini sökerim diyeceksin, Hitler'e özeniyor. Buradan anlaşılan odur" ifadelerini kullandı.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 07:02
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