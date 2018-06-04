Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Seçildiğim gün apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e sahip çıkarak, "Metin Temel Paşa 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık yapmıştır, ben buna bizzat şahidim. Bu darbeye karşı çok büyük iş görmüştür. Kendisi bu darbenin bastırılmasının önemli aktörlerinden biridir, onu ifade etmekte yarar var" dedi. Muharrem İnce'nin söylemini eleştiren Yıldırım, "Apolet meselesi çok önemli bir mesele. Bir yandan cumhurbaşkanı olursam hakimler ayağa kalkmasın diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa apoletlerini sökerim diyeceksin, Hitler'e özeniyor. Buradan anlaşılan odur" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik, Uber ve af açıklaması! Bedelli askerlik çıkıyor mu?
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle iftar yaptı. Gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım bedelli askerlik, Uber ve af tartışmalarına son noktayı koydu.
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Bedelli askerlik , CHP , Uber
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