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Eyüp Sultan'a giden 'ye büyük şok!

'nin adayı , 'nde türbe ziyareti sonrası oy istediği vatandaştan aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı.

Eyüp Sultana giden Muharrem İnceye büyük şok!

'nin adayı , Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. 'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.

SEN NASIL CUMHURBAŞKANI OLACAKSIN?

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında lu olduğunu söyleyen ile İnce arasında bisiklet diyologu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi.

"AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM"

İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben 'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.

"ALLAH RAZI OLSUN ERDOĞAN KALDIRDI"


Yaşadığı sağlık sorunundan bahseden Ayşe Yazıcı, "Mide ameliyatı olacaktım. Çapa'ya gittim. Hocamla konuştum. Bana dedi ki; 'Ameliyat olacaksın.' 'Tamam hocam', dedim. Daha şartları söylemeden '5 bin lira bıçak parası' dedi. 'Nasıl dedim bıçak parası, zaten devlet size para veriyor.' Bunu, Allah razı olsun Tayyip de kaldırdı. Mide ameliyatı olmadım, üç sene midemden çektim. Sonra Halkalı'da mide ameliyatı oldum. Refakatçim ile gittim. 1 lira da bıçak parası vermedim" dedi. İnce, bunun üzerine "Eniştenin sağlığı iyi mi? Görüşürüz, selam söyle" diyerek alandan ayrıldı.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 15:10
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