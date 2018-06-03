;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. PKK'ya ağır darbe! O terörist öldürüldü

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018

Bursluluk sınavı saat 10.00'da başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen devlet bursluluk sınavına katılan öğrenciler, nın açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2018 devlet bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?PYBS yeni adı ile İOKBS (bursluluk sınavı) bugün yani 3 Haziran 2018'de yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak merak ediliyor. İOKBS sonuç tarihini duyurdu. Peki 2018 bursluluk sınavı yani PYBS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 PYBS İOKBS

Devlet bursluluk sınavı için öğrenciler heyecan içinde. Bugün saat 10.00'da başlayan ve 120 dakika sürecek olan devlet bursluluk sınavında öğrencilere, 4 seçenekli 100 soru soruldu. () tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan devlet bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2018 devlet bursluluk ne zaman açıklanacak? İşte 2018 bursluluk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DEVLET BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018 PYBS İOKBS

MEB'in yayınladığı takvime göre devlet bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.Bugün yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayan sınav için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Sınava katılan öğrenciler, heyecanla sınav sonuçlarının açıklancağı tarihi beklemeye başladı. 2018 devlet bursluluk sınavının sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren MEB'in http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında " Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi " nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Etiketler: , , , ,
  • 03 Haziran 2018, Pazar 15:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar