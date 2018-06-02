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'den 3 ile kritik uyarı

Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı yaparak, metre kareye 15 ile 40 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden 3 ile kritik uyarı

13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre, bugün akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli metre kareye 15-40 kilogram olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani seli, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 17:10
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