Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre, bugün akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli metre kareye 15-40 kilogram olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani seli, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.