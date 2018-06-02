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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
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'de devrilen TIR trafiği birbirine kattı

'de devrilen bir otomobili de duvara sıkıştırdı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi

Bakırköyde TIR kazası! Trafik kilitlendi

'de kontrolden çıkan bir . TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.



DHA'nın haberine göre kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide çarpan TIR devrildi. Devrilen TIR başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 17:23
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