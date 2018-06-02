Bakırköy'de kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide çarpan TIR devrildi. Devrilen TIR başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.
Bakırköy'de devrilen TIR trafiği birbirine kattı
Bakırköy'de devrilen TIR başka bir otomobili de duvara sıkıştırdı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Bakırköy'de kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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