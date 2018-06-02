Kolejler çıldırdı

Kolejler, bir sonraki yılın öğrenim ücretlerinin yanı sıra takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri de ilan etti. Bu tarihe kadar ücreti ilan etmeyen okullar bir önceki yılki ücretler geçerli olacak. Türkiye genelinde her bütçeye göre özel okul olmakla birlikte bazı kolejlerin özellikle lise fiyatları neredeyse bir ev hatta rezidans satın alacak kadar yüksek. Rekor bu yıl yine Robert Koleji'nde. Okulun 7 gün yatılı lise hazırlık sınıfının yıllık peşin ücreti 128 bin TL. Bu rakam 10 taksitte 132 bin TL oluyor. Lise 1. sınıfların 7 gün yatılı ücreti ise 130 bin 900 TL. Çocuğunun lise eğitimini de Robert'te almasını isteyen veli 5 yılda 650 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda.
CEYDA KARAASLAN
İŞTE ÖZEL OKULLARIN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ:
ATA KOLEJİ:
Anasınıfı 6 bin TL, ilkokul 16 bin 850 TL, ortaokul 17 bin 500 TL. Lise ise 19 bin 500 TL. Yemek anasınıfı için aylık 395 TL, diğer sınıflarda yıllık 3 bin 950 TL.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI:
Eğitim kademesi, bulunduğu şehir ve kampüslere göre değişen ücretler 10 bin 150 TL ile 63 bin 250 TL aralığında
BİLFEN OKULLARI:
Öğrenim ücreti eğitim kademeleri ve bölgelere göre 14.300 TL-51.700 TL aralığında değişiklik gösteriyor. Yemek: 3 bin 100 TL-5.850 TL aralığında
DOĞA OKULLARI: İstanbul'daki anaokul ücreti 22 bin TL'den başlıyor. Liseler ise 42 bin TL civarında. Fen ve Teknoloji lisesinin ücreti ise 44 bin 750 TL.
ENKA:
Anasınıfı yemek d‚hil 22 bin 650 TL. İlkokul ücretleri 16 bin ile 19 bin 294 TL, ortaokul ise 16 bin 662 TL ile 20 bin 983 TL aralığımda. Lise ücretleri ise 16 bin 662 TL'den başlayıp 20 bin 983 TL'ye kadar çıkıyor.
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI:
Anaokulu yemek d‚hil 29 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL aralığında. İlkokul 47 bin 250 TL, ortaokul 48 bin 500 TL. Lise ise 43 bin 500 TL.
TÜRE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR
Özellikle zincir okullarda farklı lise türleri de bulunuyor. Okullar kendi bünyesi içinde Anadolu, fen, hatta güzel sanatlar lisesi de açıyor. Lise türlerinin ücretleri de aynı okul içinde farklılık gösterebiliyor.
FVM IŞIK OKULLARI:
Anaokulu 30 bin 495 TL'den başlıyor. İlköğretim 36 bin 955 TL 'den başlayıp 45 bin 268 TL'ye kadar çıkıyor. IB programı uygulanan liselerin ücretleri 45 bin 850 TL ile 52 bin 100 TL arasında. Fen lisesi ücretleri 38 bin 855 TL ile 49 bin 638 TL civarında. Yemek ücreti 5 bin 938 TL.
İSTEK OKULLARI:
KDV hariç anaokulu 23 bin TL ile 25 bin 500 TL aralığında. İlkokul 32 bin TL'den başlayıp 37 bin 200 TL'ye kadar çıkıyor. Anadolu Lisesi 37 bin 200 TL ile 44 bin 900 TL aralığında. Fen lisesi ise 37 bin 200 TL ile 44 bin 900 TL civarında.
MEF OKULLARI:
KDV hariç anaokulu 26 bin 742 TL ile 36 bin 806 TL civarında. İlkokul, ortaokul ve lise ücreti 43 bin 882 TL. Yemek ücretleri ise 3 bin 165 TL ile 4 bin 385 TL aralığında
MEKTEBİM KOLEJİ:
Anaokul 7 bin TL ile 18 bin TL aralığında. İlkokul ve ortaokul ücretleri 13 bin TL'den başlayıp 19 bin TL'ye kadar çıkıyor. Liseler ise 22 bin 500 ile 36 bin TL civarında.
OĞUZKAAN KOLEJİ:
Anaokul, ilkokul ve ortaokul ücretleri 17 bin TL'den başlıyor. Lise ücretleri ise 19 bin 800 TL ile 25 bin TL arasında.
TED RÖNESANS KOLEJİ:
KDV d‚hil anasınıfı 29 bin 212 TL, ilkokul 35 bin 435 TL, ortaokul: 37 bin 572 TL, lise ise 39 bin 900 TL. Yemek ücreti ise 5 bin 700 TL.
Saint Joseph Fransız Lisesi
53 bin 893 TL.
Saint Pulcherie Fransız Lisesi:
52 bin 838 TL
Saint Michel Fransız Lisesi
52 bin 760 TL
Sankt Georg Avusturya Lisesi:
Hazırlık sınıfı 41 bin 800 TL, lise ücreti ise 38 bin 800 TL...
CEYDA KARAASLAN
İŞTE ÖZEL OKULLARIN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ:
ATA KOLEJİ:
Anasınıfı 6 bin TL, ilkokul 16 bin 850 TL, ortaokul 17 bin 500 TL. Lise ise 19 bin 500 TL. Yemek anasınıfı için aylık 395 TL, diğer sınıflarda yıllık 3 bin 950 TL.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI:
Eğitim kademesi, bulunduğu şehir ve kampüslere göre değişen ücretler 10 bin 150 TL ile 63 bin 250 TL aralığında
BİLFEN OKULLARI:
Öğrenim ücreti eğitim kademeleri ve bölgelere göre 14.300 TL-51.700 TL aralığında değişiklik gösteriyor. Yemek: 3 bin 100 TL-5.850 TL aralığında
DOĞA OKULLARI: İstanbul'daki anaokul ücreti 22 bin TL'den başlıyor. Liseler ise 42 bin TL civarında. Fen ve Teknoloji lisesinin ücreti ise 44 bin 750 TL.
ENKA:
Anasınıfı yemek d‚hil 22 bin 650 TL. İlkokul ücretleri 16 bin ile 19 bin 294 TL, ortaokul ise 16 bin 662 TL ile 20 bin 983 TL aralığımda. Lise ücretleri ise 16 bin 662 TL'den başlayıp 20 bin 983 TL'ye kadar çıkıyor.
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI:
Anaokulu yemek d‚hil 29 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL aralığında. İlkokul 47 bin 250 TL, ortaokul 48 bin 500 TL. Lise ise 43 bin 500 TL.
TÜRE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR
Özellikle zincir okullarda farklı lise türleri de bulunuyor. Okullar kendi bünyesi içinde Anadolu, fen, hatta güzel sanatlar lisesi de açıyor. Lise türlerinin ücretleri de aynı okul içinde farklılık gösterebiliyor.
FVM IŞIK OKULLARI:
Anaokulu 30 bin 495 TL'den başlıyor. İlköğretim 36 bin 955 TL 'den başlayıp 45 bin 268 TL'ye kadar çıkıyor. IB programı uygulanan liselerin ücretleri 45 bin 850 TL ile 52 bin 100 TL arasında. Fen lisesi ücretleri 38 bin 855 TL ile 49 bin 638 TL civarında. Yemek ücreti 5 bin 938 TL.
İSTEK OKULLARI:
KDV hariç anaokulu 23 bin TL ile 25 bin 500 TL aralığında. İlkokul 32 bin TL'den başlayıp 37 bin 200 TL'ye kadar çıkıyor. Anadolu Lisesi 37 bin 200 TL ile 44 bin 900 TL aralığında. Fen lisesi ise 37 bin 200 TL ile 44 bin 900 TL civarında.
MEF OKULLARI:
KDV hariç anaokulu 26 bin 742 TL ile 36 bin 806 TL civarında. İlkokul, ortaokul ve lise ücreti 43 bin 882 TL. Yemek ücretleri ise 3 bin 165 TL ile 4 bin 385 TL aralığında
MEKTEBİM KOLEJİ:
Anaokul 7 bin TL ile 18 bin TL aralığında. İlkokul ve ortaokul ücretleri 13 bin TL'den başlayıp 19 bin TL'ye kadar çıkıyor. Liseler ise 22 bin 500 ile 36 bin TL civarında.
OĞUZKAAN KOLEJİ:
Anaokul, ilkokul ve ortaokul ücretleri 17 bin TL'den başlıyor. Lise ücretleri ise 19 bin 800 TL ile 25 bin TL arasında.
TED RÖNESANS KOLEJİ:
KDV d‚hil anasınıfı 29 bin 212 TL, ilkokul 35 bin 435 TL, ortaokul: 37 bin 572 TL, lise ise 39 bin 900 TL. Yemek ücreti ise 5 bin 700 TL.
Saint Joseph Fransız Lisesi
53 bin 893 TL.
Saint Pulcherie Fransız Lisesi:
52 bin 838 TL
Saint Michel Fransız Lisesi
52 bin 760 TL
Sankt Georg Avusturya Lisesi:
Hazırlık sınıfı 41 bin 800 TL, lise ücreti ise 38 bin 800 TL...
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