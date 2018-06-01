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in 'su kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın in 'su olarak açıkladığı proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Gürcan Karakaş İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Almanya’da tamamlamıştır.

Yerli otomobilin CEOsu Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın in 'su olarak açıkladığı proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Gürcan Karakaş İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Almanya'da tamamlamıştır.

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir.

Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki'lidir.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 23:48
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