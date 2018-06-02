İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra hükümet düğümü çözüldü. 5 Yıldız Hareketi ve lig partilerinin ortaklığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Popülist 5 Yıldız Hareketi ve lig partileri seçimlerden yaklaşık 2.5 ay sonra bir koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştı. "Değişim hükümeti" olarak adlandırılan koalisyonun başbakan adayı, hukuk profesörü Giuseppe Konte oldu. İspanya'da ise Rahoy hükümetinin güvenoyu alamaması, siyasi bir savaşı başlattı. İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu. Bu durum İspanya'da yeni bir siyasi kriz olarak değerlendirildi.
İtalya’da barış İspanya’da savaş
İtalya'da aylar süren kriz, dün hükümetin kurulmasıyla bitti. Aynı saatlerde İspanya’da Rajoy hükümeti güvenoyu alamadı ve istifa
Etiketler: İspanya , İtalya , Mariano Rajoy , Yıldız Hareketi , seçim , Başbakan
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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