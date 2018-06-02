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’da barış ’da savaş

'da aylar süren kriz, dün hükümetin kurulmasıyla bitti. Aynı saatlerde ’da Rajoy hükümeti güvenoyu alamadı ve istifa

İtalya’da barış İspanya’da savaş
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel lerden yaklaşık 3 ay sonra hükümet düğümü çözüldü. 5 ve lig partilerinin ortaklığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Popülist 5 Yıldız Hareketi ve lig partileri seçimlerden yaklaşık 2.5 ay sonra bir koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştı. "Değişim hükümeti" olarak adlandırılan koalisyonun adayı, hukuk profesörü Giuseppe Konte oldu. 'da ise Rahoy hükümetinin güvenoyu alamaması, siyasi bir savaşı başlattı. İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu. Bu durum İspanya'da yeni bir siyasi kriz olarak değerlendirildi.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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