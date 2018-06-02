Komşumdan çok şikayetçiyim. 18 yaşındaki oğlu yüksek sesle müzik dinliyor. Defalarca uyardım ama bir çözüm olmadı. Dava açacağımı söyledim, bu konuda dava açma şansımın olmadığını bilmiş bilmiş anlattı. Sorunu çözemiyorum ve dava açmak istiyorum.
Mümkün mü?
Bu konu birden çok yasal düzenleme ile düzenlenmiştir.
Komşunuza aşağıdaki yasal düzenlemeler ışığında dava açabilirsiniz. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Kat maliklerinin genel borcu bu maddede gösterildikten sonra Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25'te; "Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler...
Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer" şeklinde hüküm kurularak kat mülkiyetinden doğan yükümlülüklerini ihlal eden malikler hakkında dava açılabileceği öngörülmüştür.
Yine, Kabahatler Kanunu'nun 'GÜRÜLTÜ' başlıklı 36. maddesine göre;
"(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirası'ndan beş bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir." Türk Ceza Kanunu'nun 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' başlıklı 123. Maddesi'ne göre;
"Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir." Türk Ceza Kanunu'nun 'Gürültüye neden olma' başlıklı 183. Maddesi'ne göre; "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." Oturan kiracı ise, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. Maddesi'ne göre;"Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.
Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir." Türk Medeni Kanunu 737. Madde'ye göre de "Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır" hükmü düzenlenmiştir.
Bu düzenleme gereğince de dava açma hakkınsa sahipsiniz. Dolayısıyla komşunuza son bir kez bu maddeleri de belirterek dava açacağınızı iletmenizi tavsiye ederim, fikri değişecektir.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Mümkün mü?
Bu konu birden çok yasal düzenleme ile düzenlenmiştir.
Komşunuza aşağıdaki yasal düzenlemeler ışığında dava açabilirsiniz. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Kat maliklerinin genel borcu bu maddede gösterildikten sonra Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25'te; "Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler...
Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer" şeklinde hüküm kurularak kat mülkiyetinden doğan yükümlülüklerini ihlal eden malikler hakkında dava açılabileceği öngörülmüştür.
Yine, Kabahatler Kanunu'nun 'GÜRÜLTÜ' başlıklı 36. maddesine göre;
"(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirası'ndan beş bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir." Türk Ceza Kanunu'nun 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' başlıklı 123. Maddesi'ne göre;
"Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir." Türk Ceza Kanunu'nun 'Gürültüye neden olma' başlıklı 183. Maddesi'ne göre; "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." Oturan kiracı ise, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. Maddesi'ne göre;"Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.
Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir." Türk Medeni Kanunu 737. Madde'ye göre de "Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır" hükmü düzenlenmiştir.
Bu düzenleme gereğince de dava açma hakkınsa sahipsiniz. Dolayısıyla komşunuza son bir kez bu maddeleri de belirterek dava açacağınızı iletmenizi tavsiye ederim, fikri değişecektir.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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