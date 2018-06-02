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Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten yanıt

Genel Başkanı 'nin af çağrısını yenilemesi üzerine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gündemimizde değil" yanıtı verdi.

Bahçelinin af çağrısına hükümetten yanıt

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Genel Başkanı 'nin af önerisine "af gündemimizde değildir" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına cevap verdi.

Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur" cevabını verdi.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 12:58
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