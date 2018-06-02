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24 Haziran seçimlerinde oy pusulaları 'ye emanet

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak olan oy pusulalarının AŞ tarafından güvenli ve hızlı bir şekilde taşınması için bir komisyon oluşturuldu.

24 Haziran seçimlerinde oy pusulaları onlara emanet

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusularını taşıyacak AŞ tarafından, güvenli ve hızlı ulaşım için komisyon kuruldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarına ait kargoların kabulü, ayrımı, sevki ve dağıtımına ilişkin tedbirlerle meydana gelebilecek gecikme veya aksaklıklardan, kontrolle görevli ve yetkili personel sorumlu olacak.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 12:13
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