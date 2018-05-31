Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" ifadeleriyle tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçitte devam eden tünel projesinde kalite kontrol şefi olarak görev alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu, hem kızının doğumunu hem de tamamlanma aşamasına gelen tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor.

İki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek tünelleri Ramazan Bayramı öncesi hizmete sokmak için yoğun bir çalışma devam ediyor.

Projeye emek veren yüzlerce çalışan arasında yer alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu ise çifte heyecan yaşıyor.