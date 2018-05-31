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ile arasını 15 dakikaya indirecek 'nde sona yaklaşıldı

'nin seyahatnamesinde tasvir ettiği ile arasındaki geçitte devam eden tünel projesinde kalite kontrol şefi olarak görev alan 8 aylık hamile Soylu, hem kızının doğumunu hem de tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor.

'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" ifadeleriyle tasvir ettiği ile arasındaki zorlu geçitte devam eden tünel projesinde kalite kontrol şefi olarak görev alan 8 aylık hamile , hem kızının doğumunu hem de tamamlanma aşamasına gelen tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor.

İki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek tünelleri öncesi hizmete sokmak için yoğun bir çalışma devam ediyor.

Projeye emek veren yüzlerce çalışan arasında yer alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu ise çifte heyecan yaşıyor.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 13:06
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