Fatih’in türbesini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün restorasyon çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nin açılışını yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve vatandaşlar katıldı. Türbe önünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılışta İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua edildi.
Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbede gerçekleştirilen restorasyonun tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi. Ardından beraberindekilerle birlikte türbeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha sonra 96 yaşında hayatını kaybeden sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı için yapılan cenaze törenine katıldı.
Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbede gerçekleştirilen restorasyonun tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi. Ardından beraberindekilerle birlikte türbeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha sonra 96 yaşında hayatını kaybeden sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı için yapılan cenaze törenine katıldı.
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