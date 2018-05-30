Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla D2 belgesi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, karayolu taşımacılığı için D2 belgesi alanların, kendi alanları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları yasaklanıyor. Böylece korsan taşımacılık yapanların belgesi, 2 yıl boyunca ellerinden alınıyor. Bu değişiklik, UBER'i de kapsadı. Taksiciler bayram yaptı.
Uber ayarı
Etiketler: Binali Yıldırım , D2 belgesi , Uber , Başbakan
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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