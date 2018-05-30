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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Rüyaların üstadı Ramazan Efendi
  2. Yakın koruma!

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Uber ayarı
Başbakan 'ın talimatıyla D2 belgesi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, karayolu taşımacılığı için alanların, kendi alanları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları yasaklanıyor. Böylece korsan taşımacılık yapanların belgesi, 2 yıl boyunca ellerinden alınıyor. Bu değişiklik, UBER'i de kapsadı. Taksiciler bayram yaptı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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