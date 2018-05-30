Taksim Meydanı'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi
Taksim Meydanı'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Caminin orta kubbesine dikilen direğe Türk bayrağı asıldı. Caminin bu yıl içinde ibadete hazır olması planlanıyor.
Etiketler: Taksim Meydanı , Taksim Camii , Türk bayrağı
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