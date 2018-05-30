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'ne dikildi

'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Caminin orta kubbesine dikilen direğe asıldı. Caminin bu yıl içinde ibadete hazır olması planlanıyor.


'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 19:26
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