BAYRAKTAR SİHA

Milli gururumuz İHA ve SİHA 'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "6 adet Bayraktar SİHA, kabul test uçuşlarını başarıyla tamamlayarak Jandarma Genel Komutanlığımıza sözleşme takviminden 7 ay erken teslim edildi. Vatanımıza Milletimize hayırlı uğurlu olsun" bulundu.

Baykar tarafından üretilen ve 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullanılan Bayraktar TB2 İHA'ları diğer bölgelerde terörle mücadeleye desteğini sürdürürken, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da güvenlik güçlerine etkin gözetleme, keşif ve ateş desteği sağladı. Bayraktar TB2 İHA'lar, bugüne dek binlerce teröristin tespiti, teşhisi ve etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı.

İHA'lar sağladıkları istihbaratla tehditlerin ortadan kaldırılmasına katkı sunarken, SİHA'larla hedefler doğrudan etkisiz hale getirildi.

4 MÜHİMMATLI SİHA'LAR

SİHA'lar görev sırasında özellikle ROKETSAN tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L'yi kullandı. SİHA'lar, bunun yanında ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet MAM-L yüklü halde operasyona katıldı.

MAM-L'lerin zırh delici, termobarik başlıklı tipleri ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıma girdi. Ayrıca antipersonel harp başlıklı MAM-L'ler havada parçalanacak şekilde de kullanıldı. Hedef tipine göre kullanılan harp başlıklarıyla hafif yapılar, zırhlı kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi olası hedeflere karşı birçok başarılı görev icra edildi.

MAM-L, 50 libre (yaklaşık 22 kilogram) düşük ağırlığı ve 1 metreden kısa boyuyla tüm boyutlardaki İHA'lar ve hafif taarruz uçaklarından kullanıma ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik olarak geliştirildi. MAM-L, lazer arayıcı başlığıyla yüksek vuruş hassasiyetine sahip bulunuyor.