Okuma Yazma Seferberliği'nde büyük başarı! Yarım milyonu aştı...

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Anlı ve ekibi yıllardır faili meçhul cinayetleri aydınlatıyor ve kayıpları buluyor. Yaptığı hemen hemen her programda okuma yazma bilmenin önemine vurgu yapan Müge Anlı (4 Ocak) yayınlanan programında okuma yazma seferberliği başlatmıştı. Projenin sembolü olan Sevim Gürçay, annesinin onu çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verdiğini anlatmıştı. Sevim Gürçay'ın yaşadıkları ekran başındaki herkesi hüzünlendirmişti. Fakat okuma yazması olmadığı için ne bir akraba, ne de gerçek anne babasının adını soyadını dahi bilmiyordu. Bu acıklı hikayenin ardından Müge Anlı neden okuma yazma seferberliği başlatmıyoruz dedi ve Sevim Gürçay'ın programa gelişiyle birlikte 4 ay gibi kısa bir sürede "571 bin 534" kişinin hayatını etkileyerek onlara okur yazarlık belgesi aldırdı.

MÜGE ANLI'DAN HEDİYE ALTIN BİLEZİK!



Okuma yazma seferberliğinin öncüsü olan Sevim Gürçay dün 120 saatlik okuma yazma eğitiminin son dersini aldı. Bu sırada Müge Anlı ve ekibi de Sevim Gürçay'ı yalnız bırakmadı. Son sınavını da başarıyla geçen Gürçay'a Okur Yazarlık belgesini Müge Anlı takdim etti. Sevim Gürçay'a bir de özel hediyesi olan Anlı, yüzümü kara çıkarmadın. Çalıştın, azmettin çok teşekkür ederim. Okuma yazma öğrenerek koluna bir altın bilezik takıyorsun. Hatırlarsan ben de sana bir söz vermiştim o altın bileziği taktığın zaman ben de sana bir altın bilezik alacağım. Bu da senin bileziğin çok mutluyum, çok gururluyum diyerek Sevim Gürçay'a söz verdiği altın bileziği canlı yayında taktı.

Siz de bu projeye dahil olmak için "Müge Anlı WhatsApp İhbar Hattı"na yazabilirsiniz.

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