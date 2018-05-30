A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

*Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının belirlendiği tarihde Türkiye'ye teslim edilecek

*Olası bir aksilikte alternatiflerimiz mevcuttur. Bunların arasında Rusya'da var elbette...

ABD İLE MÜNBİÇ ANLAŞMASI

Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin Mübiç'ten çekileceğini ifade etti. Çavuşoğlu: YPG oradan çekilince orayı bölge halkı yönetecek. Yaz sonuna kadar YPG Münbiç'ten çekilecektir.

MUHARREM İNCE'NİN 'ABD'Lİ YETKİLİ' İDDİASI

Sayın İnce'nin bu söylemi ciddiyetten uzak ve seviyesiz. İnce'nin söyledikleri doğru değil. Adalet Bakanlığı ile birlikte biz ABD'ye tüm taleplerimizi belgelerimizle birlikte ilettik. ABD'den iade talebimiz hukuka uygundur. CHP'nin seçim beyannamesinden bir tane FETÖ kelimesi bile geçmiyor. İnce'yi ABD'den herhalde FETÖ'den biri aramıştır.

MERKEL'İN ERDOĞAN'A DAVET İDDİASI

Çavuşoğlu daha önce konuşulan bir konunun devamı niteliğinde bir görüşme olmuştur. Merkel, 'seçim sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz' dedi.

DÖVİZDEKİ DALGALANMALAR

Türkiye'yi ekonomi ile nasıl yıkarız çalışmalarına başladılar. Bunun içinde bazı ülkelerde var. Hatta bunların içerisinde Müslüman olan ülkeler de var. Kur politikası ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar.

ALMANYA'DAKİ HDP MİTİNGİ

Bir taraftan demokratik seçim diyorsunuz bir taraftan teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin olduğu mitinge izin veriyorsunuz. Terör örgütünün gölgesinde bir miting yapıldı. Almanya'dan PKK'ya yönelik daha ciddi somut adımlar bekliyoruz. Aynı zaman FETÖ ile ilgili de geçerlidir bu talebimiz.