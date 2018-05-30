Kebaba gel!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, memleketi karış karış dolaşmış, hamama gitmiş ve kebap yemişti. Bu yıl içinde Tesla'nın resmi olarak ülkemizde faaliyete geçeceği haberi, Tesla tutkunlarını fazlasıyla sevindirdi. Bir süre önce Musk, İstanbul'daki Tesla ofisinin açılışına bizzat katılacağını iletmişti. Bu hafta ise Türkiye'deki Tesla şarj istasyonlarının haritasını paylaştı. Durum böyle olunca yeniden ülke gündemine oturan dahi girişimci, Türkiye'den gelen sorulara içtenlikle yanıt vermeye başladı.Tesla'nın ülkemizdeki ilk şarj istasyonları Ankara ve batısını hedef alacak şekilde inşa edileceği için, şirketin diğer şehir ve bölgelere de ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.
Türkiye'de Supercharger istasyonlarını paylaşması üzerine Tesla kullanıcıları, Musk'ı kebap yemeye davet etti. Musk da, teşekkür etti.
Türkiye'de Supercharger istasyonlarını paylaşması üzerine Tesla kullanıcıları, Musk'ı kebap yemeye davet etti. Musk da, teşekkür etti.
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