Çal center!

İstanbul polisi, 10 bin kişiyi dolandıran çeteyi yakaladı. Suç örgütünün, 2 ayrı çağrı merkezi kurarak 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. "Escobar" lakaplı Yusuf V. (27) liderliğindeki 6 kişilik suç şebekesi, Beyoğlu'nda 2 ayrı çağrı merkezi açtı. Çetenin kadın üyeleri, kimlik ve kişisel bilgilerine ulaştıkları vatandaşları arayıp, kendilerini farklı bankaların görevlisi olarak tanıttı. Çete üyeleri, "bankacılık işlemleri" adı altında tuzağa düşürdükleri kişilerin şifrelerini öğrendikten sonra, internet bankacılığı üzerinden para transferleri yaptı. Diğer çete üyeleri de ATM'lere giderek hesaplarına aktarılan paraları çekmeyi başardı.
5'İ TUTUKLANDI
Çete, aynı yöntemle 10 bin kişinin banka hesabını boşalttı ve tam 5 milyon liralık vurgun yaptı. Şebekenin mağdur ettiği vatandaşlar, soluğu karakolda aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardında operasyon düğmesine bastı. 2'si çağrı merkezi olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çete lideri "Escobar" lakaplı Yusuf V. ile Alican A., Ayşegül S., Cansu Ö., Ezgi Ü. ve Yasemin T. yakalandı. "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. İnsanları "Uygun fiyata kredi vereceğiz" başta olmak üzere farklı bahanelerle dolandırdıkları saptanan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Bir diğer şüpheli ise "adli kontrol" kararları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
HAKSIZ KAZANÇ TABLOSU
10 bin kişiyi dolandırdıkları belirlenen çetenin mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği açıklandı. Çetenin haksız kazanç tablosu da ortaya çıktı. Buna göre, telefonla insanları arayan çete üyeleri vurgun paylarından yüzde 30, ATM'lerden para çeken çete üyeleri yüzde 30, vatandaşların kişisel bilgilerini temin eden "Datacı" çete üyesi ise yüzde 10 pay aldı. Çete lideri Yusuf V. kalan yüzde 30'luk payı ise kendisine ayırdı.
Çete üyelerinden Yasemin T.'nin 'Escobar'ın sevgilisi olduğu öğrenildi.
EMİR SOMER
5'İ TUTUKLANDI
Çete, aynı yöntemle 10 bin kişinin banka hesabını boşalttı ve tam 5 milyon liralık vurgun yaptı. Şebekenin mağdur ettiği vatandaşlar, soluğu karakolda aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardında operasyon düğmesine bastı. 2'si çağrı merkezi olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çete lideri "Escobar" lakaplı Yusuf V. ile Alican A., Ayşegül S., Cansu Ö., Ezgi Ü. ve Yasemin T. yakalandı. "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. İnsanları "Uygun fiyata kredi vereceğiz" başta olmak üzere farklı bahanelerle dolandırdıkları saptanan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Bir diğer şüpheli ise "adli kontrol" kararları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
HAKSIZ KAZANÇ TABLOSU
10 bin kişiyi dolandırdıkları belirlenen çetenin mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği açıklandı. Çetenin haksız kazanç tablosu da ortaya çıktı. Buna göre, telefonla insanları arayan çete üyeleri vurgun paylarından yüzde 30, ATM'lerden para çeken çete üyeleri yüzde 30, vatandaşların kişisel bilgilerini temin eden "Datacı" çete üyesi ise yüzde 10 pay aldı. Çete lideri Yusuf V. kalan yüzde 30'luk payı ise kendisine ayırdı.
Çete üyelerinden Yasemin T.'nin 'Escobar'ın sevgilisi olduğu öğrenildi.
EMİR SOMER
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