Yalancı İnce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Akhisar'da miting yaptı. Akhisar Stadyumu'nda onbinlerce kişiye hitap eden Erdoğan şunları söyledi:
Hadi açıkla: Muharrem İnce AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor. Bunu ispat etmen gerek. Böyle bir şey söz konusu değil, ispat etmezsen namertsin. Hadi açıkla, ben kiminle gittim Pensilvanya'ya? Açıklamazsan namertsin. İnce, yalan konusunda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.
Bay Kemal: Yıl sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış 'Sivas'a hızlı trene ne gerek var' diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu?
Aynı ekip: 360'ı aşkın vekile sahip olan iktidar partisini kapatmaya kalktınız, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ben Marmaris'ten İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nde. Siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. 16 saatte darbe girişimini bitirdik, mesele bu. Bugün Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmanın gayreti içerisinde olduğumuz bugünlerde aynı ekibi çok daha geniş ittifakla karşımızda görüyoruz. Ellerinden gelse bizi de Menderes gibi dar ağacına çıkaracaklar.
Almanya: Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Almanya'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim milletimizle aramızda öyle bir bağ var ki onu engellemeye gücünüz yetmez. Bu bağın adı imandır. Sevgidir, aşktır, muhabbettir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde düzenleyeceği mitinge katılmak üzere kente gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı tarafından karşılandı.
Hadi açıkla: Muharrem İnce AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor. Bunu ispat etmen gerek. Böyle bir şey söz konusu değil, ispat etmezsen namertsin. Hadi açıkla, ben kiminle gittim Pensilvanya'ya? Açıklamazsan namertsin. İnce, yalan konusunda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.
Bay Kemal: Yıl sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış 'Sivas'a hızlı trene ne gerek var' diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu?
Aynı ekip: 360'ı aşkın vekile sahip olan iktidar partisini kapatmaya kalktınız, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ben Marmaris'ten İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nde. Siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. 16 saatte darbe girişimini bitirdik, mesele bu. Bugün Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmanın gayreti içerisinde olduğumuz bugünlerde aynı ekibi çok daha geniş ittifakla karşımızda görüyoruz. Ellerinden gelse bizi de Menderes gibi dar ağacına çıkaracaklar.
Almanya: Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Almanya'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim milletimizle aramızda öyle bir bağ var ki onu engellemeye gücünüz yetmez. Bu bağın adı imandır. Sevgidir, aşktır, muhabbettir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde düzenleyeceği mitinge katılmak üzere kente gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı tarafından karşılandı.
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